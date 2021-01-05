Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

05.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:00
Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,641146-0,71İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083677-0,68İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,641146-0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083677-0,68
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,058662-0,68
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,105034-0,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,849931-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009826-2,61
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,686427-2,03
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036414-1,83
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041903-1,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081189-1,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111189-2,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102176-2,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,412573-1,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,081750-1,63
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114228-0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022185-1,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,075987-0,80
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,342360-0,63
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,109087-0,58
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,662976-0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027895-0,80
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,901083-0,79
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,141757-0,78
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,030853-0,52
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,281991-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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