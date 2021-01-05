Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,641146-0,71İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083677-0,68İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.