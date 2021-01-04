En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,85 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.