En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:49
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,85 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,85 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440231,97
Fiba Portföy Altın Fonu0,0373171,85
İş Portföy Altın Fonu0,0489721,85
Deniz Port. Altın Fonu0,0544791,75
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0429571,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2561301,72
HSBC Portföy Altın Fonu3,7533461,66
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0633111,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0595921,61
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1044481,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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