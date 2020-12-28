Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
28.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:31
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5965630,43Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2373230,30HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596563
|0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237323
|0,30
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258407
|0,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838377
|0,20
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,252001
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,216398
|0,30
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,541164
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,453175
|0,88
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,126267
|0,76
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,543278
|0,63
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,320839
|0,63
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,063299
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,151429
|0,51
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,098004
|0,38
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114042
|0,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,063640
|0,30
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,087481
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,830630
|0,43
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,332597
|0,18
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019426
|0,15
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,669531
|0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,584647
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,046933
|0,14
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,318334
|0,14
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,699323
|0,14
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065063
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023572
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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