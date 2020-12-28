Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5965630,43Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2373230,30HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.