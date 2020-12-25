Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7580430,13Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0273270,08Ak Portföy PY Özel Sek. Borç.