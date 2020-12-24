En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,20 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.