En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.