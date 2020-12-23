En fazla kazandıran yatırım fonları
23.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:06
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,957429
|3,89
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,545472
|2,65
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,307112
|2,57
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027786
|2,51
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,787459
|2,38
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,642444
|2,22
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,124450
|2,17
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,655444
|2,08
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,139963
|2,02
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086922
|2,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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