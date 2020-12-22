Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,8740750,35Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1345980,07Gedik Portföy Kısa Vad.