Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
22.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:52
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,8740750,35Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1345980,07Gedik Portföy Kısa Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|734,874075
|0,35
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,134598
|0,07
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,906968
|0,07
|Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028534
|0,06
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|396,516382
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,042808
|0,71
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,626901
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,121802
|1,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,591394
|0,16
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,623440
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,768814
|0,27
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,097100
|0,17
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,721612
|0,15
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,021998
|0,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022676
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208975
|0,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062111
|0,34
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020564
|0,06
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,665107
|0,05
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,316265
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,025818
|1,74
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105443
|0,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,263563
|0,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,010259
|0,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130241
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,629678
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005297
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044096
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,179232
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,908621
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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