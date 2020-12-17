Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412980,19İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu120,5389290,14HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.