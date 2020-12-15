En fazla kazandıran yatırım fonları
15.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:44
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,14 ile "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,119047
|2,75
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,485090
|2,14
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,519221
|1,98
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083374
|1,89
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,580748
|1,86
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,253082
|1,67
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,301332
|1,66
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,895970
|1,65
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,731685
|1,62
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104751
|1,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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