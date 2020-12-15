En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

15.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:44
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,14 ile "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1190472,75
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,4850902,14
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5192211,98
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0833741,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,5807481,86
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2530821,67
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3013321,66
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8959701,65
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,7316851,62
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1047511,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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