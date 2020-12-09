Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
09.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:17
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Gedik Portföy Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019468
|0,06
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,742305
|0,06
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,119171
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027686
|0,05
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|395,785184
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045112
|0,68
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,216425
|0,33
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,182440
|0,26
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,601638
|0,25
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,770785
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,482424
|2,60
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,026673
|2,60
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081755
|2,13
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041967
|1,72
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,078244
|1,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|130,400397
|1,71
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,377959
|1,38
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045872
|1,02
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,178926
|0,51
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,029043
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,892086
|1,42
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,187922
|1,38
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,281138
|1,37
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,684483
|1,26
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967630
|1,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129231
|1,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109760
|1,36
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050657
|1,34
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038581
|1,33
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065487
|1,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,038259
|0,12
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,886809
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,172937
|0,06
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,029869
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,626559
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500