En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

07.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,87 ile "Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,87 ile "Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5880761,00
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,1592171,00
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8421960,87
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2190500,87
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,3967600,80
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0452080,75
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0255330,74
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0431030,71
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4190040,70
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0532420,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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