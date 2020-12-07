En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,87 ile "Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.