En fazla kazandıran yatırım fonları
07.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,87 ile "Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,87 ile "Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,588076
|1,00
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,159217
|1,00
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,842196
|0,87
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,219050
|0,87
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,396760
|0,80
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045208
|0,75
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,025533
|0,74
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043103
|0,71
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,419004
|0,70
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053242
|0,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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