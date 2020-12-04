En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.