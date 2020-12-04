En fazla kazandıran yatırım fonları
04.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:23
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,193905
|2,20
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044682
|1,73
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103313
|1,69
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109090
|1,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,878380
|1,63
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128407
|1,63
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180675
|1,62
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038318
|1,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065057
|1,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050336
|1,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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