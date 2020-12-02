En fazla kazandıran yatırım fonları
02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:39
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,726692
|6,28
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,249715
|4,51
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,989859
|4,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103218
|4,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052299
|4,16
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,972990
|3,87
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,541788
|3,79
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055215
|3,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,542316
|3,74
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,426748
|3,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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