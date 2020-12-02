En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kazandıran yatırım fonları

02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:39
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,7266926,28
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,2497154,51
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9898594,35
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1032184,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0522994,16
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)5,9729903,87
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5417883,79
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0552153,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,5423163,74
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4267483,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika... 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
'İş Portföy Gümüş Serbest Fonu'
"İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 14:43:26. #1.14#
title