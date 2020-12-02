En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.