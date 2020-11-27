Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
27.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271280,24Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1084590,09Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027128
|0,24
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,108459
|0,09
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,879921
|0,07
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,072897
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,022146
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,209439
|0,67
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,302235
|0,33
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,194359
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,177415
|0,17
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,518537
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115786
|2,70
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,464010
|2,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053340
|2,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105289
|2,07
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,181534
|1,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,059374
|1,02
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,039223
|0,74
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,515289
|0,73
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,370872
|0,66
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025495
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,633576
|1,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,410176
|1,49
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,253762
|1,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,293415
|0,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,212488
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,032229
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060848
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,167154
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,890157
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,881742
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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