Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271280,24Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1084590,09Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç.