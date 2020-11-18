En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,050757 2,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114490 1,29 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,591018 1,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024033 1,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045212 1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,050507 1,04 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,385279 0,99 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,000063 0,97 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009231 0,94 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,236253 0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasının üretim kapasitesini artıracak