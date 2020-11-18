En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

18.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:31
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,0507572,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1144901,29
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5910181,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0240331,05
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0452121,05
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0505071,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3852790,99
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0000630,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0092310,94
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,2362530,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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