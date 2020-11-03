Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:02
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077091 1,40
QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077091 1,40
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,951411 0,81
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,063109 0,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,689041 0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,092301 0,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009135 4,76
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044842 1,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,086976 1,29
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,115192 0,97
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,599497 0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054351 2,82
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,135424 2,80
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,254841 2,54
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,239920 2,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112063 2,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051482 1,72
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,880087 1,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,322504 1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106963 1,30
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811155 1,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,259423 2,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067232 2,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,107074 2,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,302496 1,57
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,067330 1,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,996160 2,18
TEB Portföy Altın Fonu 0,119552 1,65
Fiba Portföy Altın Fonu 0,042193 1,61
Garanti Portföy Altın Fonu 0,140420 1,60
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,071338 1,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618197 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,022721 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,873977 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060302 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 74,704300 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Mesut Yılmaz Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Türkan Şoray Eser Yenenler İkbal Gürpınar
Spor Falcao Adem Ljajic Fatih Terim Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 16:02:12. #1.14#
title