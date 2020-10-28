En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

28.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:59
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 96,410377 3,43
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009322 3,21
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081348 2,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041288 2,74
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,038704 2,41
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,043335 2,35
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080615 1,96
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,122690 1,88
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,984501 1,85
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036218 1,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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