En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En fazla kazandıran yatırım fonları

21.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:05
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,27 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,27 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,551724 2,55
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009462 1,36
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,001819 1,27
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038212 1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,443762 1,15
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,146453 0,98
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,268817 0,97
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075097 0,94
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,257649 0,91
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022916 0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Yavuz Bingöl Didem Soydan
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Genç Milli Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:08:47. #1.15#
title