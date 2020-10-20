En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

20.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:03
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,20 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,20 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086191 4,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043694 4,20
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,968265 4,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 95,127199 2,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047742 2,48
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,136067 2,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,976691 2,07
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,386379 1,93
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,017224 1,81
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,364589 1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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