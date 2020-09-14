En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,77 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,75 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,77 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,75 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,160477 0,92 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,346225 0,77 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,447105 0,75 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076938 0,68 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008413 0,55 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,940198 0,52 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,115092 0,51 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034649 0,51 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021336 0,50 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577711 0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA