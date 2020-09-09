En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları
09.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:27

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,16 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,81 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,103725 1,87
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,933363 1,16
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,900836 0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,688373 0,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027722 0,57
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041584 0,51
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,982562 0,41
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128171 0,39
Deniz Port. Altın Fonu 0,056101 0,39
TEB Portföy Altın Fonu 0,109483 0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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