En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,93 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,83 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
04.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:56

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,93 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,83 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047096 0,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109354 0,93
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,040166 0,83
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 711,522109 0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055875 0,64
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083019 0,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027477 0,63
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316465 0,59
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,429685 0,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,075537 0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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