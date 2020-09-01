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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,94 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
01.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,94 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,059778 2,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038556 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,050372 0,94
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128090 0,94
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190575 0,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,109439 0,94
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065255 0,93
Ak Portföy Altın Fonu 0,103430 0,93
Deniz Port. Altın Fonu 0,056067 0,92
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889174 0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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