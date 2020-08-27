En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,08 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,96 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.
27.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:09
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,08 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,96 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,075256
|2,39
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,051236
|2,08
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033605
|1,96
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,927826
|1,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078079
|1,48
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039933
|1,46
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,781243
|1,27
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,434805
|1,27
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|121,022941
|1,22
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,555398
|1,11
Kaynak: AA