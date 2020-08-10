En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,72 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,72 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 4,38 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,73 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091870 4,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,283731 4,38 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,328804 3,73 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,593197 3,53 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948649 3,42 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,146146 3,40 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,284363 3,39 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,092716 3,22 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073299 3,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,088255 3,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA