En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,55 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,86 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,55 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,86 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,807117 6,55 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,609990 2,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,102758 2,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,002886 2,54 İş Portföy Altın Fonu 0,046621 2,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,060397 2,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,646941 2,43 Garanti Portföy Altın Fonu 0,118697 2,40 Ak Portföy Altın Fonu 0,095885 2,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,035650 2,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA