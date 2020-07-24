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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,60 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
24.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:50

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,60 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 32,705198 2,96
QNB Finans Portföy Altın BYF 36,833673 1,73
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,722028 1,60
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,450151 1,56
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,257281 1,37
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,490933 1,30
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,929289 1,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,293952 1,17
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,936908 1,15
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078904 1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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