En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,97 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,97 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 31,763559 5,24 Garanti Portföy Altın Fonu 0,113955 1,98 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,060695 1,97 Deniz Port. Altın Fonu 0,049948 1,97 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,057933 1,95 Ak Portföy Altın Fonu 0,092086 1,94 Fiba Portföy Altın Fonu 0,034237 1,94 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,099228 1,93 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,689568 1,93 İş Portföy Altın Fonu 0,044732 1,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA