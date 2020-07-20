En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,70 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,11 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097421 2,04 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,404931 1,70 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,043119 1,11 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,901992 1,05 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,303944 0,93 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,684766 0,88 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,213585 0,84 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,576515 0,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,513403 0,63 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,197078 0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA