En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,49 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,49 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008383 2,70 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081671 2,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092422 1,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049270 1,29 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042011 1,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,981855 0,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072364 0,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063411 0,52 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031036 0,51 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,434110 0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA