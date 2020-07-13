En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
13.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:46
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008299
|1,90
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,080412
|1,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,064181
|0,99
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091042
|0,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,008886
|0,52
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,410717
|0,41
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,873250
|0,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072066
|0,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|106,067012
|0,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047905
|0,21
Kaynak: AA