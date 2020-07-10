En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Altın Fonu 0,095634 1,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,111457 1,19 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,037672 1,19 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063550 1,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056674 1,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,090108 1,18 Deniz Port. Altın Fonu 0,048870 1,16 İş Portföy Altın Fonu 0,043775 1,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,552598 1,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033507 1,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA