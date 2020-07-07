En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,54 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,49 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,54 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,49 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030939 3,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062355 3,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040589 3,49 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 82,277296 3,20 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,239568 2,95 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,800779 2,66 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,272506 2,55 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077558 2,54 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,362457 2,53 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,654919 2,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA