En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,80 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,68 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094138 2,67 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,332706 0,80 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814508 0,68 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008467 0,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,614041 0,30 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033041 0,28 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,106580 0,26 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,383935 0,23 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,388479 0,23 HSBC Portföy Altın Fonu 3,320299 0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA