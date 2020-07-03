En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 3,31 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048257 2,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 2,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,173816 2,27 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021246 2,25 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,609288 2,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 2,21 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029803 1,97 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,200624 1,93 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,086221 1,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA