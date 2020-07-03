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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları
03.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:56

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 3,31
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048257 2,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 2,46
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,173816 2,27
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021246 2,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,609288 2,21
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 2,21
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029803 1,97
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,200624 1,93
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,086221 1,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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