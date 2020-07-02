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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
02.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:25

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091044 1,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,412343 1,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008082 1,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,059455 0,94
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763370 0,82
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,011313 0,76
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029227 0,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,942544 0,69
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032981 0,67
TEB Portföy Altın Fonu 0,094044 0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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