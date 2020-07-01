En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 101,128187 1,93 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,397117 1,90 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058903 1,83 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,071847 1,81 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,408741 1,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078452 1,58 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,089605 1,40 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,566159 1,39 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,195248 1,33 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,597344 1,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA