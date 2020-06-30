En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,69 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,50 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,69 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,50 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,258296 3,69 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048004 3,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093415 3,50 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008058 3,28 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,179611 2,13 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038587 2,03 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,465699 1,88 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068271 1,84 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,555209 1,61 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,552711 1,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA