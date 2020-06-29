En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,105114 1,07 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,846460 0,99 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041177 0,97 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,155003 0,94 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,250481 0,94 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,381417 0,88 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072676 0,86 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092248 0,82 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056717 0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA