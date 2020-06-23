En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,59 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,59 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,226228 3,04 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047971 2,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093289 2,51 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008284 2,49 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,506195 2,32 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020678 2,25 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,139724 2,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035163 2,09 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087609 1,59 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,534516 1,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA