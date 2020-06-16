En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007683 2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 97,503018 1,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077183 0,92 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056347 0,84 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,916808 0,80 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,509701 0,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040396 0,60 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,228551 0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035597 0,39 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062021 0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA