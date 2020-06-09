En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,98 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,98 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042299 2,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679489 1,98 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,424200 1,89 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038300 1,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081198 1,54 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063179 1,51 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029616 1,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,929513 1,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056750 1,05 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,939386 1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA