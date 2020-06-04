En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046593 2,24 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,628620 1,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032136 1,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,336805 1,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028524 1,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,491788 1,46 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,910136 1,46 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064435 1,44 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,147944 1,43 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089014 1,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA