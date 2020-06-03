En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,82 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,82 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007610 2,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028107 2,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,316621 1,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045574 1,75 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,063657 1,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018708 1,26 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,058957 1,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086280 1,15 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,716404 1,12 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,108967 1,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA