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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,50 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
02.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:53

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,50 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF15,8703342,79
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,0486912,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF26,0608942,39
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,0886782,37
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,4449262,32
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4386702,29
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0665512,27
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5984592,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0448402,20
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0875492,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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