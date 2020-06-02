En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,50 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,50 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,870334 2,79 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,048691 2,50 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,060894 2,39 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,088678 2,37 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,444926 2,32 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,438670 2,29 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066551 2,27 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598459 2,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044840 2,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087549 2,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA