En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007298 4,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,560200 2,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054358 2,11 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,452208 1,87 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027049 1,38 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043873 1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085662 1,00 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,991487 0,94 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076351 0,88 HSBC Portföy Değ. Fon 105,433582 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA