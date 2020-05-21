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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,14 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,47 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
21.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,14 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,47 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007050 2,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035174 2,14
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,353638 1,47
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064160 1,31
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031100 1,26
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,578426 1,22
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,083796 1,22
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,011053 1,13
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,973053 1,09
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054598 1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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