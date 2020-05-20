En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,46 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,30 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
20.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,46 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,30 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006864
|6,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,225616
|3,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,757906
|3,30
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,716318
|2,97
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042896
|2,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,287187
|2,64
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058886
|2,38
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,092343
|2,37
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,432038
|2,32
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052725
|2,29
Kaynak: AA