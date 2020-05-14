En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,22 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,02 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,22 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,02 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,919605 2,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,439233 2,02 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524872 1,79 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025506 1,26 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,331182 1,11 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,678559 1,07 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,019734 1,06 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,960078 1,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084823 1,00 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 0,991447 0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA