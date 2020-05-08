En fazla kazandıran yatırım fonları
08.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|95,614935
|2,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076501
|2,33
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018608
|2,17
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085730
|2,07
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,837013
|2,04
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,054894
|1,89
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044661
|1,84
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027792
|1,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071967
|1,81
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036151
|1,65
Kaynak: AA