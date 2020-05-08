En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.